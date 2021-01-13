MSB son dakika: Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2021 bedelli askerlik için tarih belli oldu mu?

Son dakika haberi... Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2020 yılının son bedelli askerlik başvuruları 30 Aralık'ta tamamlanmıştı. Bedelli askerlik için başvuruda bulunan binlerce vatandaş, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2021 bedelli askerlik için tarih belli oldu mu? İşte merak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, bedelli askerlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların 2021 Ocak ayı içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

Adaylar sonuçlarına e-Devlet ya da askerlik şubelerinden öğrenebilecekler.