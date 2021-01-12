Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde koronavirüs aşı uygulama odaları hazır! O detay dikkat çekti

"(AŞI OLMA KRİTERİ) SMS İLE 2023'E MESAJ ATARAK YA DA E-NABIZ UYGULAMASINDAN ÖĞRENEBİLİRLER"

Doç. Dr. Kapçı, öncelikle sağlık çalışanlarının, sonrasında 65 yaş üstü hastaların aşılanacağından bahsederek, şöyle devam etti:

"Fakat aşı için belli kriterler var. Öncelikle durum bilgisinin belirlenmesi gerekiyor. Kişiler bu durumu SMS ile 2023'e mesaj atarak ya da e-Nabız uygulamasından öğrenebilirler. Bu uygulamaya girdiklerinde aşı için öncelikli olup olmadıkları bilgisi karşılarına çıkıyor. Eğer aşı olmaya uygunsa kişi randevu al butonuna yönlendiriliyor. Kişilerin aile hekimlerinden ya da hastanelerinden randevu alabilecek şekilde dizayn edildi uygulama. Randevu oluşturulduktan sonra da hastanemize geldiğinde kayıt birimlerimizden hastanın öncelikli durumu teyit edilerek kayıtları açılıyor. Daha sonra kişiyle eşleştirilmiş olan aşılar barkod üzerinden - çünkü aşılar da aşı takip sistemi üzerinden takip edilerek soğuk zincir takibi yapılarak geliyor- kişiye uygulanıyor."

Doç. Dr. Kapçı, aşının 2 doz şeklinde uygulanacağını hatırlatarak, hastanın ilk aşısının uygun bir şekilde yapıldıktan sonra ikinci doz aşısı için randevularının oluşturulacağını ifade etti.

Sağlık çalışanları için kurumun kendi aşı poliklinikleri varsa ilk 5 gün içerisinde aşılanmasının yapılıp bitmesinin planlandığını aktaran Kapçı, aşı polikliniği olmayan sağlık kuruluşlarındaki çalışanlar içinse en yakın sağlık kuruluşunda, süreç başladıktan sonra 10 gün içerisinde aşı uygulamasının planlandığını söyledi.