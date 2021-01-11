

ÖNCELİKLİ AŞILANMASI GEREKEN GRUP MU?

Doç. Dr. Yasemin Kemal, şu bilgileri verdi: "Ülkemizde büyük oranda kullanılması beklenen Çin aşısı ise inaktif (ölü) aşıdır. Bu aşının da henüz faz-3 sonuçları yayınlanmadı ve ne kadar etkili olduğu konusunda bilgi sınırlı. Fakat diğer inaktif aşılarda olduğu gibi etkili ve güvenilir olduğu düşünülmektedir. Etkisi kanıtlanıp kullanılmaya başlandığında biz de uygun hastalarımıza bu aşıyı önereceğiz.