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Son dakika: HDP'li 9 milletvekili hakkında "Kobani" fezlekesi! Aralarında Pelvin Buldan da var

Son dakika haberine göre Kobani soruşturması kapsamında, HDP Eş Genel Başkanı , Grup Başkanvekilleri ve ile milletvekilleri , , , Pero Dundar, ve 'nün dokunulmazlıklarının kaldırılması istemli fezleke süreci başladı. HDP'liler, 6-8 Ekim 2014'te 37 kişinin hayatını kaybettiği Kobani olayları sırasında Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinden "azmettirici" sıfatıyla sorumlu tutuluyor.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Son dakika: HDP'li 9 milletvekili hakkında Kobani fezlekesi! Aralarında Pelvin Buldan da var

HDP Eş Genel Başkanı ile grup başkanvekillerinin de arasında bulunduğu 9 milletvekili hakkında, 6-7-8 Ekim 2014'teki "Kobani olayları" olarak bilinen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği terör eylemlerine ilişkin fezleke hazırlanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanları ve 'ın da yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabul edilmesinin ardından, olay tarihinde (MYK) üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak için harekete geçti.

Bu kapsamda, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri ve ile Diyarbakır Milletvekili , İstanbul Milletvekili , Van Milletvekili , Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili ve İzmir Milletvekili hakkında, Anayasa'nın 83. maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecek.

Bu isimler, Kobani olayları sırasında Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinden "azmettirici" sıfatıyla sorumlu tutuluyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili 'ın,
"dokunulmazlıkların kaldırılması" istemiyle tamamlayacağı fezlekeler, Meclis'e sevk edilmek üzere gönderilecek.

TBMM'ye ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için Meclis Genel Kurulunda görüşülecek.

Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde HDP'li milletvekilleri için adli süreç başlayacak.

HDP MYK, SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI
HDP Merkez Yürütme Kurulunun 6 Ekim 2014'te yaptığı toplantı devam ederken MYK adına yapılan açıklamada, bütün uluslar arası kurumların, demokratik kitle, emek ve meslek örgütlerinin Kobani'de yaşananlara karşı harekete geçmesi gerektiği belirtilerek, "Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir" ifadelerine yer verilmişti.

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