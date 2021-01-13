Son dakika: HDP'li 9 milletvekili hakkında "Kobani" fezlekesi! Aralarında Pelvin Buldan da var

HDP MYK, SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

HDP Merkez Yürütme Kurulunun 6 Ekim 2014'te yaptığı toplantı devam ederken MYK adına yapılan açıklamada, bütün uluslar arası kurumların, demokratik kitle, emek ve meslek örgütlerinin Kobani'de yaşananlara karşı harekete geçmesi gerektiği belirtilerek, "Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir" ifadelerine yer verilmişti.

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