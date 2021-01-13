Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Pakistan mesajı

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pakistan Cumhurbaşkanı (Arif) Alvi'ye Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan'ın) selam ve en iyi dileklerini ilettik. Pakistan ikinci evimiz. Mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz." ifadelerine yer verdi.