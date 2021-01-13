Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Pakistan mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü. Türkiye-Pakistan ilişkilerinin daha da ilerletileceğini söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği!" açıklamasında bulundu.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Pakistan arasındaki mükemmel ilişkilerin daha da ilerletileceğini belirterek, "Pakistan ikinci evimiz." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pakistan Cumhurbaşkanı (Arif) Alvi'ye Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan'ın) selam ve en iyi dileklerini ilettik. Pakistan ikinci evimiz. Mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz." ifadelerine yer verdi.