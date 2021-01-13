13 Ocak 2021, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Pakistan mesajı

Dışişleri Bakanı , Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü. Türkiye-Pakistan ilişkilerinin daha da ilerletileceğini söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği!" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 13.01.2021
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Pakistan mesajı

Dışişleri Bakanı , Türkiye ile Pakistan arasındaki mükemmel ilişkilerin daha da ilerletileceğini belirterek, "Pakistan ikinci evimiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pakistan Cumhurbaşkanı (Arif) Alvi'ye Cumhurbaşkanımızın ('ın) selam ve en iyi dileklerini ilettik. Pakistan ikinci evimiz. Mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz." ifadelerine yer verdi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'nin kendisine takdim ettiği "Hilal-i Pakistan" nişanını gururla taşıyacağını belirten Çavuşoğlu, "Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği." değerlendirmesinde bulundu.

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