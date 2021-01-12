Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Geleneksel Sporlar Tesisi açılışında önemli açıklamalar





BUNA SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU

At, ok, güreş. Sadece bu üç spor dalı dahi binlerce yıllık Türk tarihini anlatmaya yetecek zenginliğe sahiptir.

Bizde atlar uzak hayalleri, yakın ettiği için kıymetlidir. Elbette at aynı zamanda Peygamber Efendimize miraç yolculuğunda eşlik eden buraktır. Tarihte hangi toplum atla tanışmış, kaynaşmışsa hemen arkasından büyüme, genişleme dönemine girmiştir. At medeniyet kurma aracıdır.

Geleneksel sporlarımızın tekrar canlanması bizi memnun ediyor. Buna sahip çıkmak boynumuzun borcudur.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Başkan Erdoğan'a 3 dünya rekoruna sahip 'Alparslan' isimli özel bir yay hediye etti.