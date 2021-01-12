Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AB Ülkeleri Büyükelçileri Toplantısı'nda önemli açıklama

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Salgın, mücadelede tüm insanlığın aynı gemide olduğunu hatırlatmıştır. Hiçbir ayrım yapmadan 156 ülkeye, 11 uluslararası kuruluşa tıbbi destek sağladık. 100 bin vatandaşımızı ülkemize getirirken, 38 bin yabancıyı da destek vermek suretiyle ülkelerine gönderdik.

Tüm bunları insanlık ailesine karşı kendimizi mesul hissettiğimiz için yaptık. Yardım faaliyetlerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz. Aşı çalışmalarında elde edilen başarılar umudumuzu artırıyor. Aşıyı vatandaşlarımıza gönüllülük esasına dayalı olarak uygulamaya yakında başlıyoruz.

İnsan deneyi aşamasındaki yerli aşılarımızı, gerekli onayların ardından milletimizle birlikte tüm insanlığa sunacağız.

DÜNYAYA DOĞU AKDENİZ MESAJI

Stratejik körlük olarak nitelendirdiğimiz bu tavrın en somut göstergesi Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesidir. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ciddi haksızlıklara maruz kaldık. Pek çok tatsız sorunla uğraşmak zorunda kaldı. Hiçbir geçerliliği olmayan maksimalist haritalar üzerinden ülkemizin sahillerine hapsedilme girişimlerine itiraz ediyoruz. Birlik dayanışması bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa Birliği gündemi suistimal edildi. Bu yaklaşım, bir yandan köklü münasebetlerimizi esir alırken bir yandan Birliğin bölgesel ve küresel güç olma iddiasını da zayıflatıyor. Doğu Akdeniz'i bir rekabet alanı olmaktan çıkartıp uzun vadeli çıkarlarımıza hizmet edecek bir iş birliği havzası haline getirmeliyiz. Türkiye Doğu Akdeniz'de gerilimden değil, barıştan yana. Yunanistan'ı gerginliği tırmandırmaktan vazgeçmeye davet ediyoruz. AB'nin hem bu konularda hem de Kıbrıs meselesinde samimi bir özeleştiri yapması gerekiyor. AB, Kıbrıs'ta 2004'te 'çözüme hayır' diyen Rum tarafını tam üyelikle ödüllendirirken, referanduma evet diyen Kıbrıs Türk'üne verdiği taahhütü unutmuştur. Bunları da yerine getirmesini bekliyoruz.

"AVRUPA TÜRKİYE'SİZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Türk tarihini Avrupasız okumak nasıl mümkün değilse, Avrupa tarihini de Türkiyesiz anlamak mümkün değildir. Millet olarak geleceğimiz Avrupa ile tasavvur ediyoruz. Bu süreçte karşılaştığımız haksızlığa rağmen nihai hedefimiz olan tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik. Kopenhag Kriterleri'ne gerekirse Ankara Kriterleri der yolumuza devam ederiz demiştim. 18 senede bu sözümüze sadık kalarak, tarihi yeniliklere imza attık.

İslam karşıtlığı, Avrupa'da yaşayan 6 milyona yakın insanımızın güvenliğini tehdit etmenin yanısıra Avrupa değerleri açısından da büyük bir karadeliğe dönüşüyor. Türkiye'de herhangi bir kiliseye karşı, böyle bir eylem girişimi, bomba atma söz konusu olmuş mudur?

Biz ülke olarak uzun vadeli bir bakış açısıyla olumlu gündem oluşturmak ve ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız. Avrupalı dostlarımızdan da aynı iradeyi bekliyoruz. 18 Mart Mutabakatı güncellenmeli. Geçen yıl mart ayında, sayın Konsey ve Komisyon başkanları ile Brüksel'de yaptığımız görüşmelerde güncelleme konusunda anlaşmıştık. Biz bu anlaşma doğrultusunda üzerimize düşeni yaptık ama henüz Avrupa makamlarından tekliflerimize cevap alamadık.

"TÜRKİYE YÜK OLAN DEĞİL YÜK ALAN BİR ÜLKE"

Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkedir. 6 milyar euroluk bir para ayrıldığı bundan 3 milyar euronun Türkiye'ye gönderileceği belirtildi. Biz proje bazlı çalıştık, çalışıyoruz. Göçmenlere yaptığımız harcamanın bu rakamlarla ifade edilmesi söz konusu değil. bizim yaptığımız harcama çok çok büyük. Bizim kamplarımız dünyanın değişik yerlerindeki o ilkel çadırlardan oluşmuyor.