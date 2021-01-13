Milyonlarca İstanbulluya HES uyarısı! Son 2 gün
İstanbulkart'da da uygulanacak olan HES kodu zorunluluğu 2 gün sonra resmen başlayacak. Milyonlarca İstanbullu'nun internet üzerinden İstanbulkartlarını HES uygulamasıyla güncellemesi gerekiyor. Peki İstanbulkart'a HES uygulaması nasıl yapılacak? Tüm detaylar ahaber.com.tr'de.
Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu getirildi.
15 Ocak tarihine kadar HES kodlarını İstanbul kartlarına yüklemek isteyen vatandaşlar İstanbul kart başvuru noktalarına akın etti. Eski İstanbul kartlarına HES kodu eşleştirmesi yapamayan vatandaşlar kartlarını yenilemek için, kimileri ise isimsiz kartlarına HES kodu yükletmek için sıraya girdi.
Kartal Metro istasyonu ve Kadıköy'de bulunan İstanbul kart başvuru noktalarında yoğunluk oluştu.
Vatandaşlar, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresinden de 15 Ocak tarihine kadar İstanbul kartlarını HES kodlarıyla eşleştirebilecek. 15 Ocak tarihinden sonra eşleştirme yapılmamış İstanbul kartlar ise kullanılamayacak.
İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?
HES Kodu ile ilgili İBB tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor! HES kodu ile eşleştirilmemiş istanbulkartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştirin; yolda, durakta kalmayın. HES kodu işlemlerinizi 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' linkinden yapabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."
Buna göre HES kodu ile akbilinizi eşleştirmek için "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/" sitesine girmeniz gerekmektedir. Site üzerinden hızlı bir şekilde HES kodu tanımlaması yapabilirsiniz.