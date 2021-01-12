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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'e konuştu! Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" sözlerine tepki gösterdi

A Haber
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Giriş: 12.01.2021 16:57
Güncelleme:12.01.2021 17:09
Demokratik Sol Partisi (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkın oylarıyla seçilmiş olan ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "sözde cumhurbaşkanı" sözlerine tepki gösterdi.
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