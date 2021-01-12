Türkiye'nin kararlılığı Yunan basınını korkuttu

GÖRÜŞMELER 25 OCAK'TA

Yaptığı açıklamada Kıbrıs meselesinde önemli bir dönemeçte olunduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Bugün itibarı ile ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz. Tüm meseleleri kendine güvenen bir ülke olarak görüşmeye hazırız. Bu bir davettir, umarım Yunanistan bu fırsatı geri çevirmez" ifadelerini kullandı.