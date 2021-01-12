Köse, ailece çok zor günler geçirdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çok üzgünüz. Artık ne uyku kaldı ne yemek. Sürekli onu düşünüyoruz, bir an önce gelmesini istiyoruz. En son konuşmamızda köydeydim, annemle görüntülü konuştu. Annem de ağlıyordu, ağabeyim de ağlıyordu. Ondan sonrada görüşemedik zaten. Annem babam artık üzüntüden 'Bir haber var mı?' diye bize bile sormuyorlar. Onlar bile içlerine gömdüler bu acıyı sanırım. İsteğimiz bir an önce ağabeyimize kavuşmak çünkü çok zor bir şey. Allah kimsenin başına vermesin, gerçekten çok zor şey yaşıyoruz."