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Son dakika: AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki: Cumhuriyetimizin değerlerine saldırmaktadır

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü : Kılıçdaroğlu Cumhuriyetimizin değerlerine ve makamlarına saldırmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun sözleri Cumhuriyetimiz ve milletimiz nezdinde yok hükmündedir.

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Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Son dakika: AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki: Cumhuriyetimizin değerlerine saldırmaktadır

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, milli irade düşmanı muhtıra siyasetidir, sivil darbe zihniyetidir" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı ifadelere sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Ak Parti Sözcüsü Çelik, yaptığı paylaşımda, "Cumurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir. Her kesimden yapılan sağduyulu uyarılara rağmen Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demeye devam ediyor. Kendini yok hükmüne sokmuştur. Kılıçdaroğlu Cumhuriyetimizin değerlerine ve makamlarına saldırmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun sözleri Cumhuriyetimiz ve milletimiz nezdinde yok hükmündedir. Cumhuriyetimiz sadece ülkemizin düşmanları tarafından kullanılan zehirli bir dille Kılıçdaroğlu tarafından hedef alınmaktadır. Cumhurbaşkanlığı için 'sözde' ve 'özde' tartışması malum 27 Nisan'da hükümetimize muhtıra vermeye kalkanlarca kullanılmıştı. Hükümetimizin Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan cevabı ile muhtıra kağıt parçasına dönmüştü. Bunların yerini şimdi Kılıçdaroğlu'nun 'muhtıra siyaseti' aldı. Şimdi sivil siyasete saygı duyması gerekenler Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' diyerek 'muhtıra siyaseti' yapıyorlar. Türkiye, siyasete verilen muhtıralardan kurtuldu ama bu millet düşmanı muhtıra siyasetinden kurtulamadı. Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, milli irade düşmanı muhtıra siyasetidir, sivil darbe zihniyetidir" ifadelerini kullandı.

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