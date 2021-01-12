Türkiye ile Yunanistan arasında 5 yıl sonra bir ilk!

GÖRÜŞMELERİN AMACI, EGE'DE ADİL VE KAPSAMLI ÇÖZÜME ZEMİN HAZIRLAMAK

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin temel amacı, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak olarak ön plana çıkıyor.

Diplomaside genellikle taraflar arasında birçok sorun bulunduğunda başvurulan istikşafi görüşme yönteminde, taraflar, diyaloğu geliştirmeyi amaçlıyor.

Birbirine gerekli bilgileri sağlamakla yükümlü bulunan taraflar, eleştirel ancak yapıcı bir tutumla birbirlerinin düşünce ve görüşlerini ele alıyor.

Karar almadan önce iki tarafın da görüş ve tezlerinin ele alındığı istikşafi görüşmelerde, genellikle sorunlar paket halinde ele alınırken tüm sorunların çözülmesi hedefleniyor.