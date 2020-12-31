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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Yunanistan ateşle oynuyor! Son yaptıkları sabırları taşırdı Yunanistan ateşle oynuyor! Son yaptıkları sabırları taşırdı Yunanistan, Türkiye ile ilişkileri germek için tüm provokasyonları tek tek hayata geçiriyor. Yunan medyasının da skandal manşetleriyle süreci körüklediği görüldü. Bir haftadır Türkiye'ye yakın Ege Denizi adalarına tahrik ziyaretleri düzenleyen Genelkurmay Başkanı Floros, bu kez Kaş'ın hemen karşısında yer alan Meis'te gerilimi zirveye çıkardı. Giriş Tarihi: 31.12.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 13:19 Noel öncesi Türkiye'ye yakın adaları ziyaret etmeye başlayan, Bulamaç, Eşek Adası, Limni gibi adalara gidip Türkiye'nin sert tepkisini çeken Yunanistan Genelkurmay Başkanı Twitter hesabından şok bir fotoğraf paylaştı. GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 biterken Yunanistan'da gündem yine Türkiye. Hafta boyunca Türkiye manşetlerden düşmedi, bir televizyon programında büyük bir kepazeliğe imza atıldı. Yunan SKAI televizyonunda Türkiye ile ilişkilerin ele alındığı bir program ise kepazeliğe dönüştü. Türk-Yunan ilişkileri uzmanı ve aynı zamanda iktidardaki Yeni Demokrasi'nin milletvekili olan Prof. Angelos Syrigos, Lozan Antlaşması'nın yenilenmesi teklifi için Türkiye'ye çirkin benzetmeler yaptı. Uluslararası hukuk ve dış ilişkiler uzmanı Prof. Syrigos'un ağzından çıkanı kulağı duymadı, "Türkiye Lozan Antlaşması'ndan yakasını sıyırmak istiyor. Lozan 97 yıl önce imzalandı, bugün konuşulacak bir nokta yok" dedi. Hafta boyunca Rodos, Kerpe, Kalimnos, Girit gibi adalara gidip askerlerle poz veren Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, yaz boyunca tüm gözlerin çevrildiği Meis Adası'nı da ziyaret etti. General Floros, Antalya'nın Kaş ilçesinin karşısında yer alan Meis'te çekilmiş fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın hesabından da bir haber yayınlandı.