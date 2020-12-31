Yunanistan ateşle oynuyor! Son yaptıkları sabırları taşırdı

Yunanistan, Türkiye ile ilişkileri germek için tüm provokasyonları tek tek hayata geçiriyor. Yunan medyasının da skandal manşetleriyle süreci körüklediği görüldü. Bir haftadır Türkiye'ye yakın Ege Denizi adalarına tahrik ziyaretleri düzenleyen Genelkurmay Başkanı Floros, bu kez Kaş'ın hemen karşısında yer alan Meis'te gerilimi zirveye çıkardı.