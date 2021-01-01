Yunanistan 2021'e de Türkiye hazımsızlığı ile girdi! Türk okullarına saldırı

"VARLIĞIMIZI HEDEF ALIYORLAR"

Okul Aile Birliği ve Okul Encümen Heyeti'nden yapılan ortak açıklamada ise, "Gece yarısı yapılan operasyonu, oldu-bittiyi asla kabul etmiyoruz" denildi. Açıklamada, okulların isimlerinin 2009'da da benzer şekilde değiştirilmek istendiği vurgulanarak, "Bu durum, varlığımızı yok edip soyu belli olmayan bir toplum meydana getirme gayretidir. Varlığımızı yok ederek köksüz bir millet oluşturmaktır" denildi. Rodop ili Değişiklik Hareketi Partisi (KİNAL) milletvekili İlhan Ahmet de cevaplanmak üzere parlamentoya sunduğu soru önergesinde, Gümülcine ve İskeçe'deki okulların isimlerinde yapılan değişikliğin bir hata olduğunu hatırlattı.