BREMZE NEDİR?

Bremze, hava alanlarında ya da uçak motoru test atölyelerinde motorun çalıştırılarak test edildiği alanlara denir.

Motorun testinin yapıldığı alanın açık havada olması durumunda açık bremze olarak adlandırılır.

Açık bremzeler de iki tiptir. Birinci tipte, motor tamir ve test atölyelerinde, test uçaktan bağımsız halde, diğer bir deyişle uçaktan sökülmüş durumda test yapılırken ikinci tipte ise motor uçaktan sökülmeden uçak üzerinde test edilir. Hava alanlarındaki bremze alanları bu tipte yerlerdir.

Eğer motor uçak üzerinde bir açık bremzede test ediliyorsa motorun verileri uçağın göstergeleri kullanılarak tespit edilir ve değerlendirilir.