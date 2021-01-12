Son dakika: Koronavirüs aşısı için geri sayım başladı: 'Rıza metni' alınacak

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AŞI AÇIKLAMASI

Beştepe'de toplanan yeni yılın ilk kabinesinin ardından açıklama yapan Başkan Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız" dedi. Çin'den alınan 3 milyon koronavirüs aşısının bu hafta sonuna kadar yapılmaya başlanacağını söyleyen Başkan Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:



KISITLAMALARI KADEMELİ AZALTACAĞIZ

Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını gerilettik. Salgının sağlık sistemimiz üzerindeki yükü de önemli şekilde hafifledi. Salgın tedbirlerinin faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde açtıkları sıkıntıları yakinen biliyoruz. Salgına bir çözüm bulunana kadar tedbirlerle kendimizi savunmaya mecburuz.

Vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Gelinen aşamada önemli bir hususta aşı çalışmalarıdır. Türkiye faaliyetleri yakinen takip etmektedir. Hali hazırda Çin aşısını ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı ülkemize geldi. Alman aşısıyla da anlaşmamızı yaptık. Görüşmeler devam ediyor. (Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bakarak) Sayın Bakan herhalde bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi? 'Perşembe veya cuma olur' diyor. Böylece belirlenen sıraya göre bu tarihte aşılar başlayacak. Aşılar öncelik sıralamasıyla uygulamaya geçecek, perşembe ya da cuma gününe kadar buna başlayacağız.