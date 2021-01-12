





ŞİİR'İN SAHİBİ ESKİ HEPAR GENEL BAŞKANI ÇIKTI

Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından skandal olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Osman Belen tarafından yürütülen soruşturmada, şiirin yazarının Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Eski Genel Başkanı Cazim Gürbüz olduğu tespit edildi. 73 yaşındaki Cazim Gürbüz'ün olayla ilgili ifadesine başvuruldu.

AĞIZA ALINMAYACAK İFADELER KULLANILMIŞ

Gürbüz söz konusu skandal şiirinin kendisi tarafından kaleme alındığını, şiiri yazarken bilgi ve belgenin tamamının alıntı olduğunu, var olan olayları anlattığını belirterek amacının suç işlemek olmadığını kaydetti. Savcı Osman Belen tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık şiirde yer alan hakaret içerikli cümlelerdin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığını belirterek olayla ilgili iddianame düzenledi.