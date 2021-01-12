Tarihçi Murat Bardakçı'dan CHP'li İBB'ye Şemsi Paşa Camii tepkisi

Bu defa başında Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu Büyükşehir Belediyesi, "Camiin önüne yaya yolu yapma" projesini değiştirerek hayata geçirdi. Ama yeni projede caminin "yalı" olma özelliği güya dikkate alındı ve iş bir kocakarıyı genç kız gibi göstermek için makyajla allayıp pullamaya döndü! Denize kazık çakmak yerine sahilde Sinan'ın rıhtım olarak kullanılması için yaptığı ve "anroşman" denen taş dolgunun üzerine beton döküldü, betonun üzerine "sökülebilen" ve denize uzayan çelik konsollar kondu.