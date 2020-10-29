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Hollandalı ırkçı Geert Wilders bu kez peygamber efendimizi hedef aldı

Türk ve İslam düşmanı Hollandalı , skandal bir paylaşıma daha imza attı. Her geçen gün ahlaksızlık seviyesini artıran Hollandalı Wilders, bu kez İslam dünyasının peygamberi Hz. Muhammed'i hedef aldı. paylaşımında "Muhammed'e hayır, Erdoğan'a hayır, teröre hayır" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2020
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Hollandalı ırkçı Geert Wilders bu kez peygamber efendimizi hedef aldı

İslamofobik ve ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders yine İslam'a ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı. Wilders sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Muhammed'e hayır, Erdoğan'a hayır, teröre hayır" ifadelerini kullandı.

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Irkçı Wilders'e yanıt Çevre ve Şehircilik Bakan yardımcısı Mehmet Emin Binpınar'dan geldi. Sosyal medya hesabından skandal paylaşıma yanıt veren Binpınar: "Sonsuza dek Muhammed (SAV), Sonsuza dek Erdoğan ifadelerini kullandı. Wilders'in 'İslam'a hayır' paylaşımına ise, "Bir gün çocuklarınız İslam'ı seçecek. Çünkü barış İslam'da" yanıtınıyla karşılık verdi.

BU İLK SKANDALI DEĞİL

Irkçı Wilders'in bu Türkiye ve müslümanlara yönelik ilk skandalı değil. Wilders daha önce de pek çok kez müslümanlara hakaretler yağdırmıştı.

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NATO'DAN ATILMA ÇAĞRISI

Irkçı ve islam düşmanı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders skandal paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Geert Wilders Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulundu. Wilders geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak alçakça saldırıda bulunmuştu.

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