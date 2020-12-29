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Haberler Dünya Haberleri İşte Batı'nın gerçek yüzü! Hollanda'da İslam düşmanı PEGIDA hareketinden Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık

İşte Batı'nın gerçek yüzü! Hollanda'da İslam düşmanı PEGIDA hareketinden Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık

Son dakika haberi... Son yıllarda İslamofobinin tavan yaptığı Avrupa'da İslam'a yönelik bir saldırı daha gerçekleştirildi. İslam düşmanı hareketi ’daki yaklaşık 100 camiye Kur’an- Kerim’i ayaklar altına alındığını gösteren provokatif amaçlı yılbaşı tebrik kartı gönderdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.12.2020
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İşte Batı'nın gerçek yüzü! Hollanda'da İslam düşmanı PEGIDA hareketinden Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık

İslam düşmanlarının kol gezdiği Avrupa'da skandal bir olaya daha imza atıldı. Avrupa'nın birçok ülkesinde şubesi bulunan İslam düşmanı olarak bilinen "Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" , 'da çirkin bir provakasyona girişti.

KUR'AN-I KERİM'İ AYAKLAR ALTINA ALDILAR
Her fırsatta İslam'a karşı nefret içeren eylemler gerçekleştiren hareket, yaklaşık 100 camiye Kur'an- Kerim'i ayaklar altına alındığını gösteren provakatif içerikli yılbaşı tebrik kartı gönderdi. Posta yoluyla gönderilen zarfın içerisinden 'i çiğneyen kadın ayakkabısı figürünün üzerinde "Yeni yılda bol şanslar" yazılı kartpostal çıktı. Bir çok caminin yetkilisi olaya tepki göstererek, Pegida hareketini polise şikayet etti.

PEGIDA'NIN İLK PROVAKASYONU DEĞİL
İslam düşmanı Pediga, 2018 yılında Hollanda'nın Rotterdam kentinde Ramazan ayında Diyanet vakfına ait Ulu cami önünde domuz etiyle mangal yapmak için izin istemiş, yerel yetkililer gösterinin bir 'hak' olduğunu ama seçilen mekanın kutuplaşmaya sebebiyet vereceği endişesiyle izin vermemişti.

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