12 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MHP'den flaş HDP kararı! Yargıtay kapatma davası açmazsa...

Son dakika: MHP'den flaş HDP kararı! Yargıtay kapatma davası açmazsa...

Genel Başkanı  dün yaptığı konuşmada ’nin kapatılması için Yargıtay’ın gereğini yapması çağrısında bulunmuştu. Bahçeli’nin açıklamalarının ardından bir televizyon programına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı , ’nun 100. Maddesini hatırlatarak, Yargıtay görevini yapmazsa ’na HDP’nin kapatılması için başvuru yapacaklarını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
ABONE OL
Son dakika: MHP'den flaş HDP kararı! Yargıtay kapatma davası açmazsa...

Dün lideri , dikkat çeken bir açıklama yaptı. 'nin kapatılmasın ilişkin Yargıtay 'nın görevini yapmalı gerektiğini hatırlatarak gereği yapılmazsa MHP'nin harekete geçeceğini söyledi.

MHP'DE SON DURUM
MHP Genel Başkan Yardımcısı , önemli açıklamalarda bulundu.

MHP, 3 bin sayfalık 'Kobani' iddianamesi incelemeye aldı. Daha önce HDP yöneticileri hakkında açılan iddianameler hem de verilmiş hükümler incelmeye alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, başkalığında çalışmalar yapılıyor.

Yıldız, "MHP Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'yi kapattırma davasını açmasını beklemektedir. Genel başkanımızın buyurduğu gibi gecikme olursa MHP hazırlıklarını tamamlamıştır. Genel başkanımız talimat verdiği an dava acıkacaktır" dedi.

MHP önce Yargıtay açıklamalarını bekleyecek daha sonra bu adım gelmezse HDP'nin kapatılması için yargılaya başvuru yapacak.

HDP'den de açıklama geldi. Bahçeli, "yargı üzerinde baskı kurmaktadır" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
Devlet Bahçeli Twitter hesabı üzerinden şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu kervan böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP'yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır. Anlaşıldığı üzere, 2021 reform yılı olacaktır. Bizim de arayış ve özlemimiz budur. Hukuktan ekonomiye, daha doğrusu hayatın her alanında 2023 vizyonuna muvafık ve müzahir bir reform seferberliğine sonuna kadar destek olacağımızın güvence ve sözünü açık çek olarak veriyoruz.


A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki SON DAKİKA: MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ
Son dakika: Bahçeli'den İlker Başbuğ ve Boğaziçi Üniversitesi tepkisi! SON DAKİKA: BAHÇELİ'DEN İLKER BAŞBUĞ VE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TEPKİSİ!
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den İl Başkanları Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalar SON DAKİKA: MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN İL BAŞKANLARI TOPLANTISI'NDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA