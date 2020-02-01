Sayıştay, CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığını tespit etti
Sayıştay, CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin birçok usulsüzlük, yolsuzluk ve mevzuata aykırı işlem yaptığını tespit etti. Sayısız skandalla gündeme gelen "İlgezdi " ailesine CHP yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahip çıkması dikkat çekiyor.
Sayıştay'ın 2018 yılına ait yaptığı denetimlerde CHP'li Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Ataşehir belediyesinde birçok usulsuzlük, yolsuzluk ve mevzuata aykırı işlem yaptığı tespit edildi. Eşi de CHP milletvekili olan İlgezdi 20127 yılında benzeri gerekçelerle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı. Sayısız skandalla gündeme gelen "İlgezdi " ailesine CHP yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahip çıkması dikkat çekiyor.
BELEDİYE DEĞİL ŞAİBE YUVASI
Sabah'ın haberine göre; sendika değiştirme baskısı yapan, binlerce işçiyi sokağa koyan CHP'li belediyelerde baskı ve zulüm devam ederken, bir yandan da birçok şaibeli işlere imza atılan icraatlar peşpeşe ortalığa dökülüyor. Bunun son örneği de İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin eşi olan Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin suç dosyasının çok kabarık olduğu 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporuyla gözler önüne serildi. Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporunda İlgezdi'nin icraatlarına ilişkin tespit edilen usulsüzlükler arasında mevzuata aykırı davranmaktan, ihalede rekabeti engelleyecek girişimlere, taşıt kiralamadan, akaryakıt alım ihalesine, otoparkların işletilmesinden, imar harçlarında bedelden yüksek tahsilat yapılmasına kadar birçok kanunsuz uygulamalar yer alıyor. ANKARA
2018 SAYIŞTAY RAPORU
Rezidans skandalının ardından geçtiğimiz günlerde milletvekili eşine ayrıcalık tanımadığı için kuaförün iş yeri ruhsatını iptal ederek kamuoyunun tepkisini çeken İlgezdi ile ilgili Sayıştay'ın tespitlerinden bazıları şöyle:
- Parkların yapılması ve 30 yıllığına işletme devirlerinde aykırılık.
- Yol, bakım ve onarım ihalelerinde rekabeti engelleme.
- Taşınmaz kiralamalarında kanuna aykırılık.
- Akaryakıt alım ve taşıt tanıma sisteminde hatalı uygulamalar.
- Mevzuata aykırı olarak sokak aralarında otopark işletilmesi.
- Kiraya verilen yerlerde sözleşme ve şartnameye aykırılık.
- Bazı yerlerin ihale yapılmadan işgalcilerine verilmesi.
- Gecekondu Fonu paralarının amacı dışında kullanılması
- Atık toplanması işinin bedelsiz ve ihalesiz devredilmesi.
- Harç konusu olan hizmetlerden ücret talep edilmesi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Dünyayı büyük korku sardı! Ölü sayısı yükseliyor...
- Jandarmaya 3550 personel alımı müjdesi! Jandarma personel alımı başvuru şartları!
- Elazığ depreminin simgesi olmuştu! Azize Çelik yeni evine kavuştu
- Korona virüsü tedavisi var mı? Korona virüsü belirtileri nelerdir?
- "Koca Yusuf" Vuhan'da!
- Afrika'ya en fazla ziyaret eden lider Başkan Erdoğan!
- İBB'de yöneticisinin hakaret dolu sözleri yargıya taşındı
- Trump'ın Kudüs kararının ardındaki sır!
- Vuhan'daki Türkler tahliye edildi! İlk görüntüler...
- Elazığ'da korkutan deprem!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jandarmaya 3550 personel alımı müjdesi! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Hercai 31. yeni bölüm fragmanı izle! "Azize Aslanbey'in intikamı artık bitti!"
- 2020 AGİ tablosu: Evli, çocuklu, bekar AGİ ücretleri ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi?
- Korona virüsü tedavisi var mı? Korona virüsü belirtileri nelerdir? İşte, yeni “kabus” Koronavirüsten korunma yolları!
- Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de g��rüldü mü?
- Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2020 Şubat ayı kira zammı hesaplama!
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? (TS FB ne zaman)
- Survivor kadrosu 2020: Survivor yarışmacıları kimler olacak? Yeni isim belli oldu!
- Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...
- TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
- Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!
- Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle!