KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 20200/2 ile kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için tercihler alındı. Atama bekleyen adaylar ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Sonuçlarını görüntüleyerek atama hakkı kazanıp kazanamadığını öğrenmek isteyen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS 2020/2 atamaları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

KPSS 2020/12 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2020/2 tercihleri 7 Ocak'ta tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Ancak sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemlerine başlanacak. Sonuçların 2021 Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.