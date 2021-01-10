11 Ocak 2021, Pazartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Sağlık Bakanı , "Milletin iradesinin tecellisi olarak cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, millet iradesini yok saymaktır." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Bakan Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Muhalefet etmekle millet iradesini kabullenememek, birbirinden farklıdır. Milletin iradesinin tecellisi olarak cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, millet iradesini yok saymaktır."

Kemal Kılıçdaroğlunun skandal “Sözde Cumhurbaşkanı” açıklamasını Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz yorumladı KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL "SÖZDE CUMHURBAŞKANI" AÇIKLAMASINI AKŞAM GAZETESİ YAZARI KURTULUŞ TAYİZ YORUMLADI

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