10 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kemal Kılıçdaroğlu millet iradesine en büyük saygısızlığı yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kemal Kılıçdaroğlu millet iradesine en büyük saygısızlığı yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , CHP Genel Başkanı 'na, Başkan 'a yönelik kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle tepki gösterdi. Oktay, "Kemal Kılıçdaroğlu millet iradesine en büyük saygısızlığı yaptı" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
ABONE OL

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır. Milletimiz bundan önceki her seçimde olduğu gibi bu sözlere hak ettiği cevabı yine sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.

KALIN'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN "SÖZDE CUMHURBAŞKANI" İFADESİNE TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı 'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesinin, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan, son derece tehlikeli bir söz olduğunu belirterek, bu sözün derhal geri alınması gerektiğini bildirdi.

İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur."

Fahrettin Altun ve Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a sözde Cumhurbaşkanı sözlerine flaş yanıt FAHRETTİN ALTUN VE ÖMER ÇELİK'TEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞKAN ERDOĞAN'A "SÖZDE CUMHURBAŞKANI" SÖZLERİNE FLAŞ YANIT

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan ve milletimizden özür dilemelidir İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: KEMAL KILIÇDAROĞLU BAŞKAN ERDOĞAN VE MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLEMELİDİR
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA