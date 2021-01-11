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İstanbul Emniyet Müdürlüğü “çıplak arama" iddiasını görüntülerle yalanladı

Müdürlüğü, 'ndeki olaylar sırasında gözaltına alınan 5 kişinin “" ve "Kötü muamele" iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle iddialar yalandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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'ndeki olaylar sırasında gözaltına alınan 5 kişinin arandığı iddia edilmiş ve kötü muamele yapıldığı öne sürülmüştü. Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada iftiralar nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"4 ocak'ta boğaziçi üniversitesi giriş kapısı önünde yapılan gösteriler sırasında muhalefet ve polise karşı mukavemet gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 05-06/01/2021 tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlarca 'adli kontrol kararı' ile serbest bırakılmıştır.

Gözaltı sırasında yapılan işlemler ile ilgili olarak; e.g., y.ö., z.a.ç, ö.ö., h.r.s. isimli şahıslar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla ' ve kötü muameleye maruz kalındığı' iddialarında bulunulmuştur.

Konuya ilişkin yapılan işlemlerin tetkiki ve yakalama/üst arama sırasındaki kamera kayıtları titizlikle incelenmiştir.

Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır.

Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir.

İşlemler adli ve önleme aramaları yönetmeliği 8. maddesi ile 'nin 9. maddesinde belirtilen hususlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.

Asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunan şahıslar hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır"

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