İstanbul Emniyet Müdürlüğü “çıplak arama" iddiasını görüntülerle yalanladı

Gözaltı sırasında yapılan işlemler ile ilgili olarak; e.g., y.ö., z.a.ç, ö.ö., h.r.s. isimli şahıslar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla 'çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalındığı' iddialarında bulunulmuştur.