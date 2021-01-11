İşçiyi, iş dünyasını ve memuru tehdit eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yalanını ifşa eden video

CHP'deki tek adamlığını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetim kadrosu işçiyi, iş dünyasını ve memuru yönelik tehditkar ifadeleri ağzından düşürmüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin ve ekibinin "İktidarı destekleyen medya kuruluşlarına el koyacağız. İktidar ile çalışan şirketlerin mal varlıklarına el koyacağız. İktidar ile çalışan memurları işten atacağız." gibi tehditlerini inkar ederken, ortaya çıkan görüntüler CHP Genel Başkanının yalanını gözler önüne seriyor.