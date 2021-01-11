11 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşçiyi, iş dünyasını ve memuru tehdit eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yalanını ifşa eden video

İşçiyi, iş dünyasını ve memuru tehdit eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yalanını ifşa eden video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2021 14:50
Güncelleme:11.01.2021 15:02
CHP'deki tek adamlığını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetim kadrosu işçiyi, iş dünyasını ve memuru yönelik tehditkar ifadeleri ağzından düşürmüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin ve ekibinin "İktidarı destekleyen medya kuruluşlarına el koyacağız. İktidar ile çalışan şirketlerin mal varlıklarına el koyacağız. İktidar ile çalışan memurları işten atacağız." gibi tehditlerini inkar ederken, ortaya çıkan görüntüler CHP Genel Başkanının yalanını gözler önüne seriyor.
Kılıçdaroğlu'nun yalanı böyle ifşa oldu
Kılıçdaroğlu'nun yalanı böyle ifşa oldu
İstanbul Valiliğinden flaş karar
İstanbul Valiliğinden flaş karar
O katliamın üzerinden 37 yıl geçti
O katliamın üzerinden 37 yıl geçti
WhatsApp ve Facebook hakkında soruşturma başlatıldı
WhatsApp ve Facebook hakkında soruşturma başlatıldı
Gölge profil nedir?
"Gölge profil" nedir?
A Haber Adnan Oktar davasının kararını duyurdu
A Haber Adnan Oktar davasının kararını duyurdu
Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp açıklaması
Aşılarla ilgili önemli gelişme!
Aşılarla ilgili önemli gelişme!
Kılıçdaroğlu'na peş peşe sert tepkiler
Kılıçdaroğlu'na peş peşe sert tepkiler
“Çıplak arama iftirası! Emniyet görüntüleri yayınladı
“Çıplak arama" iftirası! Emniyet görüntüleri yayınladı
Türkiye'deki mega projeler arasında!
Türkiye'deki mega projeler arasında!
81 ilde İstiklal Marşı coşkusu
81 ilde İstiklal Marşı coşkusu
Daha Fazla Video Göster