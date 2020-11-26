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Öfke dinmiyor! CHP'li İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Son dakika haberi... 'li 'nin yeni taksi yönetim sistemine karşı taksicilerin tepkisi devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir grup taksici arasında gerginlik yaşandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Öfke dinmiyor! CHP'li İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

'nde düzenlenen UKOME toplantısına giremediklerini öne süren bir grup taksici, kapı önünde ile görüşmek istedi.

TARTIŞMA ÇIKTI
İmamoğlu ile yeni taksi plakası kararını eden grup arasında tartışma çıktı.

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İMAMOĞLU TAKSİCİLERE TEPKİ GÖSTERDİ
İmamoğlu içeri girerken gruptakiler protestosunu sürdürdü. Bunun üzerine tekrar dışarı çıkan İmamoğlu taksicilere tepki gösterdi.

Belediye binasına girmeden önce bazı taksicilerle görüşen İmamoğlu, tam içeri girerken taksiciler tarafından yuhalandı.

"HANGİNİZ YUHALADI"

Bu tepki üzerine oldukça sinirlenen Ekrem İmamoğlu aniden geri döndü ve taksicilerin üzerine yürüdü.

İmamoğlu "Kimi yuhalıyorsun sen, kim, hanginiz yuhaladı" diye bağırdı. Daha sonra İmamoğlu, içeriye girdi.

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KORUMALAR VİDEOLARI SİLDİRMEYE ÇALIŞTI
'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları ise daha sonra taksicilere müdahale ederen videoları sildirmeye çalıştı.

İÇERİ ALMAYIN TALİMATI
Toplantı öncesinde kendisini protesto eden taksicilerin üzerine korumalarıyla birlikte giderek hesap sormaya kalkan İmamoğlu'nun içerde gerçekleştirilecek olan görüşmelere 2 taksici esnafının alınmaması talimatı verdiği öğrenildi.

KÖTÜ İNGİLİZCESİYLE "TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ YOK" DİYE ŞİKAYET ETMİŞTİ
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (IAPC) 9-10 Kasım 2020'de sanal olarak düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nda açılış konuşması yapmıştı.

İmamoğlu, "Demokrasinin kurumları yerinde duruyor. Demokratik işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek hayat bunun tam tersi bir yönde akıyor. Denge ve denetleme mekanizmaları fiilen işlevsizleştiriliyor. Demokrasinin temel gereklilikleri, bir temenniye dönüşüyor. Siyasi iktidarın elinde toplanan güç ve yetkiler o kadar artabiliyor ki bir demokrasiden söz edilip edilemeyeceği sorgulanır hale geliyor." ifadeleriyle Türkiye'yi dünyaya şikayet etti.

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