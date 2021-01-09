Son dakika: Şırnak'ta kömür ocağında göçük meydana geldi
Son dakika haberine göre Şırnak'ın Silopi ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 3 işçiden 2'si çıkarıldı, birini kurtarma çalışması devam ediyor.
GÜNDEM AA
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Görümlü beldesi Cudi Dağı eteklerinde bir kömür ocağında göçük meydana gelmesi sonucu 3 işçi toprak altında kaldı.
Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri ve işçilerin çalışması sonucu 2 kişi toprak altından çıkarılarak, Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Toprak altında kalan bir işçinin de kurtarılmasına çalışılıyor.