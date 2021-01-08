Boğaziçi Rektörü Prof. Dr. Bulu eylemler hakkında konuştu! Demokrasiye inanıyorsak...

"STANFORD'U ROL MODEL ALIYORUM:"

Girişimci araştırma üniversitesi olarak ben Stanford Üniversitesi'ni rol model olarak görüyorum. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin arasında benim aklıma yatan ve son dönemde ABD'de Silikon Vadisi'nin oluşmasında merkezi olan Stanford Üniversitesi dünyayı da büyük oranda değiştiriyor.

Stanford ile Boğaziçi daha fazla özdeşleşiyor. Boğaziçi'nde bilişim teknoloji merkezlerine ek olarak sağlık ve güvenlik gibi birçok farklı teknolojiyi merkeze alan start-up'lar hayata geçecek.