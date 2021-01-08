FIRINLAR VE RESTORANLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.