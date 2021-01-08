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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 8 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka sayısını açıkladı | Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu. İşte 8 Ocak 2021'e ait ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 8 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka sayısını açıkladı | Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

SON DAKİKA HABERİ: covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu.

İşte 8 Ocak 2021'e ait ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU ( 8 OCAK 2021)

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 94 oldu, 9 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi.

Sağlık Bakanı , "Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız." dedi.

7 OCAK TABLOSU

6 OCAK TABLOSU

5 OCAK TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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