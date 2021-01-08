Her 30 kişiden biri korona hastası! Dünyanın en önemli şehirlerinden biri koronaya teslim oldu

SON DURUM

İngiltere'de son 24 saatte 52 bin 618 korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 889 bin 419'a ulaştı. Son 24 saatte bin 162 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 78 bin 508'e yükseldi.