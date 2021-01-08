Her 30 kişiden biri korona hastası! Dünyanın en önemli şehirlerinden biri koronaya teslim oldu
İngiltere’nin başkenti Londra’nın Belediye Başkanı Sadıq Khan yaptığı açıklamada "Londra’da her 30 kişiden 1’inde korona var" ifadelerini kullandı.Khan ayrıca " Eğer harekete geçmezsek İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) zor duruma düşecek ve daha fazla insan hayatını kaybedecek" ifadelerini kullandı.
DAHA FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR
İngiltere'nin başkenti Londra'nın seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadıq Khan, korona virüsün kentteki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüsün başkentte ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirten Khan, "Şu anda Londra'daki her 30 kişiden 1'inde korona virüs var. Eğer harekete geçmezsek İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) zor duruma düşecek ve daha fazla insan hayatını kaybedecek" dedi.
SON DURUM
İngiltere'de son 24 saatte 52 bin 618 korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 889 bin 419'a ulaştı. Son 24 saatte bin 162 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 78 bin 508'e yükseldi.
ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hastanelerin kapasitelerinin aşılmasının önlenmesi için "acil durum" ilan edildi. Londra Belediye Başkanı Sadık Han, yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını durdurmak için acil önlem alınmazsa gelecek birkaç hafta içinde hastanelerdeki yatakların tamamen dolacağını bildirdi.
ŞART DEĞİLSE EVDEN ÇIKMAYIN
Londralıların büyük fedakarlıklar yapmayı sürdürdüğünü belirten Han, "kesinlikle şart değilse evden çıkılmaması" uyarısında bulundu.
Acil durum, "olağan işleyişin dışında ve can güvenliği, temel hizmetler, çevre veya ulusal güvenlik için ciddi zarar, hasar, aksaklık veya risk içeren durum" olarak tanımlanıyor.
SON DURUM NE?
5 Ocak'ta yeniden karantina ilan edilen ülkenin tamamında hastanelerin büyük bir baskı altında olduğu belirtiliyor. Virüsün daha hızlı yayılan bir türünün etkisi altındaki İngiltere'de dün 1162 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 78 bin 508'e çıkmıştı.