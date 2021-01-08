09 Ocak 2021, Cumartesi
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa için sevindirici haber

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa için sevindirici haber

Sağlık Bakanı , "Son iki hafta içinde ve 'de vaka sayısında yüzde 40, ve 'da yüzde 60'a yakın düşüş oldu." dedi.

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Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık." dedi.

Koca, "Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa'da %60'a yakın düşüş oldu." müjdesini verdi.

Öte yandan Bakan Koca, "Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak Acil Kullanım Onayı'nı takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı." ifadelerine yer verdi.


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