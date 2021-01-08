08 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Hafta sonu kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik kilit! Eminönü'nde korkutan yoğunluk

Son dakika haberine göre tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 'da yoğunluğu yaşanıyor. Öte yandan Eminönü'nde de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Gaziosmanpaşa'dan gelen bir başka kişi, "Daraldık içeride, nefes alamıyoruz. Biraz gezinip eve döneceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Son dakika: Hafta sonu kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik kilit! Eminönü'nde korkutan yoğunluk

tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başlıyor. Kısıtlama öncesi 'un birçok noktasında yoğunluğu yaşanıyor.

'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00'de yoğunluk yüzde 67 olarak ölçüldü.

EMİNÖNÜ'NDE KORKUTAN YOĞUNLUK
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Çok sayıda kişi, evlere kapanmadan önce alışveriş yapmak için Mısır Çarşısı'na akın etti ancak sosyal mesafe kuralı unutuldu. İğne atsan yere düşmeyecek kalabalık arasında dolaşan polis drone'u, sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlattı.



"ALIŞVERİŞ YAPIP, EVİMİZE GİDECEĞİZ"
Eminönü'ne alışverişe gelen bir kişi, "İki günlük kısıtlama var, alışverişimizi yapıyoruz, evimize gideceğiz. Kalabalık. Biz geldiğimizde daha sakindi ama öğleden sonra kalabalıklaştı" diye konuştu.

"ASLINDA GEZMEMEK EN İYİSİ, YANLIŞ YAPIYORUZ"
Kocaeli'nden gelen misafirini gezdirmek için Eminönü'ne gelen bir kişi de, "Misafirim var, gezmeye getirdim. Alışverişimizi de yapıyoruz. Aslında gezmemek en iyisi bu kalabalıkta. Yanlış yapıyoruz bence. Bugün Cuma, Alışveriş yoğunluğu var" ifadelerini kullandı.

"DARALDIK İÇERİDE, NEFES ALAMIYORUZ"
Gaziosmanpaşa'dan Eminönü'ne gelen bir başka kişi ise, "Daraldık içeride, nefes alamıyoruz. Biraz gezinip eve döneceğiz" dedi.

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