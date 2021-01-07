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Son dakika: MSB duyurdu: 8 terörist saklandıkları yerde etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... , bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristin, saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: 8 terörist saklandıkları yerde etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi dün etkisiz hale getirmişti.

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Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li teröristi daha takip eden komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi" denildi.

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