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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 7 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka sayısını açıkladı | Türkiye'de bugün korona virüsten kaç kişi öldü?

haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu. İşte 7 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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SON DAKİKA HABERİ: covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu.

İşte 6 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız." dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı 7 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka sayısını açıkladı SAĞLIK BAKANLIĞI 7 OCAK 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Ağır hasta 3 bin 201 oldu, 8 bin 211 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi.

6 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

5 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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