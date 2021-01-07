CNN ve NBC News sunucuları Türkiye'nin "endişeliyiz" açıklamasını hazmedemedi

Sunucu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Hükümet bir diktatör tarafından yönetiliyor." diyerek hadsiz ifadeler kullandı. Ayrıca, Türkiye'de gazetecilerin ve demokratik protestocuların hapiste olduğunu iddia etti.

CNN muhabirinden de yaşananlara ilginç bir yorum geldi. CNN canlı yayınında konuşan muhabir Clarissa Ward Türkiye'nin ABD Kongresi'ndeki olaylarla ilgili açıklaması ile ilgili "Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil." ifadelerini kullandı.