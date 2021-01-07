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CNN ve NBC News sunucuları Türkiye'nin "endişeliyiz" açıklamasını hazmedemedi

Trump fanatikleri Kongre binasına saldırıya geçerek işgal girişiminde bulundu. Türkiye, dünyanın korkuyla takip ettiği olaylar hakkında "endişeliyiz" açıklamasında bulundu. CNN ve NBC News spikerleri bu açıklamayı hazmedemezken Türkiye hakkında skandal ifadelere yer verdiler.

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Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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CNN ve NBC News sunucuları Türkiye'nin endişeliyiz açıklamasını hazmedemedi

Dünya basını Trum destekçilerinin Kongresi'ne yaptığı baskını konuşuyor. Çeşitli ülkeler ve kurumlar, Washington DC'de yaşanan ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin olduğu olaylara tepki gösterdi.

ANKARA: ENDİŞELİYİZ

Türkiye'den de açıklamalar ardı ardına geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." dedi.

AÇIKLAMALAR RAHATSIZ ETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

AMERİKALI SUNUCULARIN AYARI BOZULDU

NBC News sunucusu, TBMM Başkanı Şentop'un paylaşımını okurken, Ankara'dan gelen açıklamalar karşısında saldırı pozisyonuna geçti.

Sunucu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Hükümet bir diktatör tarafından yönetiliyor." diyerek hadsiz ifadeler kullandı. Ayrıca, Türkiye'de gazetecilerin ve demokratik protestocuların hapiste olduğunu iddia etti.

CNN muhabirinden de yaşananlara ilginç bir yorum geldi. CNN canlı yayınında konuşan muhabir Clarissa Ward Türkiye'nin ABD Kongresi'ndeki olaylarla ilgili açıklaması ile ilgili "Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil." ifadelerini kullandı.

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