07 Ocak 2021, Perşembe
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Darbe imasında bulunan İlker Başbuğ kendisini bakın nasıl savundu!

Eski Genelkurmay Başkanı ’un “, 25 Mayıs 1960 günü ’de erken seçim tarihini açıklasaydı, büyük bir olasılıkla önlenebilirdi” sözleriyle darbe imasında bulunması ’yi ayağa kaldırmıştı. Başbuğ’un skandal sözlerinin ardından  81 ilde suç duyurusunda bulunmuştu. Sert tepkilerin ardından İlker Başbuğ, kendisini böyle savundu.

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Giriş Tarihi: 07.01.2021
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Darbe imasında bulunan İlker Başbuğ kendisini bakın nasıl savundu!

Geçtiğimiz günlerde gazetesinin, Eski Genelkurmay Başkanı 'un fotoğrafıyla birlikte "Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi." sözlerini paylaşması ve muhalefet partilerinin erken seçim sözlerini hatırlatıp 'Erken seçim olmazsa darbe olur' demeye getirmesi, kamuoyunun tepkisini çekti.


Skandal sözlerin ardından siyasilerden peş peşe tepkiler gelirken 81 ilde Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu. Söz konusu ifadeler sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük tepkiyle karşılanırken İlker Başbuğ kendisini savundu. İşte Başbuğ'un kendisini savunduğu o sözler:

"HER ZAMAN DARBE KARŞITIYIM"
Başbuğ, tepki toplayan darbe imaları sonrası açıklamalarda bulundu. Başbuğ, ''Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum.'' ifadelerini kullanarak şu açıklamayı yaptı;

"O AÇIKLAMA KİTAP TANITIMIYDI"
"Türkiye Cumhuriyet'inde Güç Odakları Mücadelesi kitap serisinin üçüncüsünde 1961-1980 dönemi incelenmektedir. Bu kitapta o günün şartlarında, o günlerde gelişen olaylar değerlendirilmiştir. 4 Ocak günü bir gazetede yayınlanan söyleşi bu kitabın tanıtımıyla ilgilidir. Kitapta ve söyleşide ifade ettiğim gibi 27 Mayıs askeri müdahalesi Cumhuriyet'in getirdiği siyasi sisteme vurulan ilk darbenin adıdır.

Türk Ordusunu siyasetin içine bulaştırmıştır. Yazdıklarım ve söylediklerim bu kadar açık iken, bir yılı aşkın çalışmanın ürünü olan bir kitabın tanıtımına ilişkin söyleşiden 'darbe iması' çıkarmak doğru değildir. Türkiye'nin gündeminde önemli meseleler vardır.

Enerjimizi bu meseleler üzerinde harcamalıyız. Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla, yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum.''

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