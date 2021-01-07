Darbe imasında bulunan İlker Başbuğ kendisini bakın nasıl savundu!

Türk Ordusunu siyasetin içine bulaştırmıştır. Yazdıklarım ve söylediklerim bu kadar açık iken, bir yılı aşkın çalışmanın ürünü olan bir kitabın tanıtımına ilişkin söyleşiden 'darbe iması' çıkarmak doğru değildir. Türkiye'nin gündeminde önemli meseleler vardır.

Enerjimizi bu meseleler üzerinde harcamalıyız. Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla, yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum.''