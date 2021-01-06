Boğaziçi'nde gözaltına alınan Zeynel Çuhadar’ın da terör propagandası paylaşımları ortaya çıktı

Terör örgütü DHKP-C marşlarının okunduğu "Katil polis" sloganları eşliğinde üniversiteli olmayan isimlerin kampüse girmeye çalışarak kargaşa çıkarttığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin ardından 17 kişi gözaltına alınmış; bazı isimlerin terör örgütü MLKP ile irtibatlarının bulunduğu açıklanmıştı.

TERÖR PROPAGANDASI İFŞA OLDU

Gözaltına alınanlardan birisi olan Zeynel Çuhadar'ın, terör propagandası yaptığı ortaya çıktı. Çuhadar'ın, sosyal medya hesabından farklı zamanlarda yaptığı paylaşımlarla polisleri hedef gösterdiği, ağza alınmayacak ifadeler kullandığı ve terör örgütlerine destek verdiği görülüyor.