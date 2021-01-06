Boğaziçi'nde gözaltına alınan Zeynel Çuhadar’ın da terör propagandası paylaşımları ortaya çıktı
Terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerde gözaltına alınan isimlerden birisi olan Zeynel Çuhadar’ın terör örgütlerine destek veren paylaşımları ortaya çıktı. Gözaltına alınması CHP'liler tarafından eleştirilen Çuhadar'ın, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü paçavraları önünde pozlar verdiği ve “Bütün polisler katildir” ifadelerini kullandığı görülüyor.
Terör örgütü DHKP-C marşlarının okunduğu "Katil polis" sloganları eşliğinde üniversiteli olmayan isimlerin kampüse girmeye çalışarak kargaşa çıkarttığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin ardından 17 kişi gözaltına alınmış; bazı isimlerin terör örgütü MLKP ile irtibatlarının bulunduğu açıklanmıştı.
TERÖR PROPAGANDASI İFŞA OLDU
Gözaltına alınanlardan birisi olan Zeynel Çuhadar'ın, terör propagandası yaptığı ortaya çıktı. Çuhadar'ın, sosyal medya hesabından farklı zamanlarda yaptığı paylaşımlarla polisleri hedef gösterdiği, ağza alınmayacak ifadeler kullandığı ve terör örgütlerine destek verdiği görülüyor.
CHP'LİLERDEN GÜZELLEME
Benzer şekilde dün de, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan ve bazı medya organlarında babasının açıklamaları üzerinden yer bulan Ulaş Çelik'in, teröristlere destek verdiği paylaşımları ortaya çıkmıştı.
Halk TV'ye konuşan baba Çelik, oğlunun 'masum' olduğunu öne sürerek "Onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
CHP'nin ortağı, Kandil'in sözcüsü HDP, terör propagandası yapan öğrencilere "Kayyıma karşı direnen öğrenci ve akademisyenlerin yanındayız" açıklamasıyla sahip çıktı.
Terörün siyasi ayağı HDP'den yapılan açıklamada, şiddete başvuranlar görmezden gelindi ve sokak çağrısı yinelenerek tehdit diline başvuruldu.