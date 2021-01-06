FETÖ'cü Boydaklar nasıl Türkiye Finans Katılım Bankası'nın yüzde 10'una sahip oldu?

"TÜRKİYE FİNANS'A DOKUNULMADI"

Boydak Ailesi'nin birçok ferdi 2016'da Kayseri'de yapılan FETÖ soruşturması çerçevesinde tutuklandı. Mahkemeler tutuklu sanıklar Hacı Boydak'a 11 yıl 10 ay 15 gün, Memduh Boydak'a 18 yıl, Şükrü Boydak'a 10 yıl, tutuksuz sanıklar Mustafa, Erol, Bekir ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Boydak Holding'e ait şirket hisselerinin müsaderesi (devlete aktarılması) kararı çıktı. O tarihten sonra holding bünyesindeki birçok şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetimine geçti.

Türkiye Finans hisselerine ise dokunulmadı. Halen bankanın yüzde 67.03 hissesinin sahibi Suudi banka… Yüzde 10.57'lik hisse ise Gözde Girişim'de…