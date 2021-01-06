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Son dakika: Terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Son dakika haberine göre 'da, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arazi taramasında PKK terör örgütüne ait toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Son dakika: Terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan Şehit Uzman Kürşat Yılmaz-1 operasyonunda arazi tarama faaliyetleri kapsamında merkeze bağlı Pınaryayla Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 4 kilogram çay, 10 kilogram makarna, 7 kilogram tuz, 30 kilogram bulgur, 5 kilogram toz şeker, 35 kilogram un,1 kilogram pul biber, 4 toz meyve suyu, 2 çift ayakkabı, 2 üst iç çamaşırı, 1 adet 5x10 metre uzunluğunda sera naylonu, 2 adet 50 kilogram plastik kova ele geçirildi. Jandarma tarafından el konulan malzemeler imha edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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