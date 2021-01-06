Başkan Erdoğan talimat verdi! Tedavi alamayan tek bir SMA hastamız yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında SMA hastalarına ilişkin sosyal medyada yürütülen kara propaganda ele alındı. Toplantıda Sağlık Bakanlığı'nın verileri aktarıldı. SMA hastaları için bugüne kadar 2 milyar TL'nin üzerinde harcama yapıldığı ifade edildi. AK Parti kurmayları, "ABD'de kesin çözüm olan bir tedavi yöntemi olsa biz evlatlarımız için bunu uygularız. Evlatlarımız için ciğerimiz yanıyor. Aşıda Faz-1 aşamasında bir çalışmayı nasıl uygulamıyorsanız, SMA hastalarıyla ilgili gen tedavisinde ABD'deki çalışmalar da klinik aşamasında. Kesin çözüm yok. Hastaları hem kobay olarak kullanıyorlar hem de paralarını alıyorlar. Bunu biz Meclis'te de Araştırma Komisyonu kurarak araştırdık ve çözüm önerileri de sunduk. Oradaki raporda da bu gen tedavisinin henüz kesin sonuç olmadığı yer alıyor" uyarısında bulundu.