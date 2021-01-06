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Beşiktaş ve Sarıyer'de toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklandı!

Son dakika haberine göre; kampüsü önünde toplanma çağrılarına karşılık Valisi Ali Yerlikaya, ve ilçelerinde her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Beşiktaş ve Sarıyer'de toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklandı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Valisinden açıklama! Beşiktaş ve Sarıyerde toplantı, gösteri ve yürüyüş yasakland İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA! BEŞİKTAŞ VE SARIYER'DE TOPLANTI, GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAKLAND

"Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır.

Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır.

Değerli Hemşehrilerim,

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır.

Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır.

Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir."

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