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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon: Gözaltılar var

A Haber
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Giriş: 06.01.2021 09:05
Güncelleme:06.01.2021 09:13
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri atanan yeni rektörü protesto etmek için eylemlerine devam ederken, "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

'ne Prof. Dr. 'nun atanması ile başlayan protestolar devam ederken, protestolar sırasında "'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı.

6 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Harekat polislerinin desteğiyle sabah erken saatlerde önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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