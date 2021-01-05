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İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi | İşte su kesintisi yapılacak ilçeler

Son dakika haberi... 'nin () - ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, , , ve ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi | İşte su kesintisi yapılacak ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi | İşte su kesintisi yapılacak ilçeler

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi | İşte su kesintisi yapılacak ilçeler

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin,

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi | İşte su kesintisi yapılacak ilçeler

Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar,

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi | İşte su kesintisi yapılacak ilçeler

Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi | İşte su kesintisi yapılacak ilçeler

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Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar'da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine,

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi | İşte su kesintisi yapılacak ilçeler

Arnavutköy'de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır'a,

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi | İşte su kesintisi yapılacak ilçeler

Çatalca'da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

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