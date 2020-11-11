İstanbul'da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 yarışları için Valilik kararı gereğince tanıtım çekimleri yapılacak.

9-10-11 Kasım günlerinde İstanbul'un çeşitli noktalarında yapılacak çekimler nedeniyle bazı yollar, belirli sürelerle trafiğe kapatılacak.

YARIN O GÜZERGAHLAR KAPALI OLACAK

9 Kasım Pazartesi günü 12.50 - 13.35 saatleri arasında Avrasya Tüneli'nin Samatya Güney giriş noktası ve Avrasya Tüneli Anadolu istikameti ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

Bu güzergahı kullanacak vatandaşlar alternatif olarak sahil Güney Sirkeci istikameti ve Yenikapı varyanttan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı istikametini kullanabilecek.

İstanbullular dikkat! 9-10-11 Kasım kapalı o güzergahlar açıklandı! Yollar saat kaçtan kaça kadar kapalı olacak, ne zaman açılacak?

Yine Pazartesi günü, 14.45 - 17.30 saatleri arasında Muallim Naci Caddesi İle Kırbaç Sokak kesişimi geliş ve gidiş istikameti, Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi, Bebek Kuruçeşme Caddesi, Bebek Arnavutköy Caddesi, Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişimi trafiğe kapatılacak.