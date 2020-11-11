Köprüler ne zaman açılacak? İstanbul'da köprüler ne zaman trafiğe açılacak? Boğaziçi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...
Köprüler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı İstanbullu binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Avrupa ve Anadolu yakaları arasında geçiş yapacak vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün ne zaman açılacağını merak ediyor. Köprüler ne zaman açılacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, İstanbul'da köprüler ne zaman trafiğe açılacak? Boğaziçi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...
Köprüler ne zaman açılacak? İstanbul'da köprüler ne zaman trafiğe açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 Kasım 2020 Çarşamba günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü tarfiğe kapatıldı. İki yaka arasında geçiş için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullananlar ise merakla arayışa geçti. İşte, köprüler ne zaman açılacak? İstanbul'da köprüler ne zaman trafiğe açılacak? Boğaziçi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI?
Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?
Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri nedeniyle 11 Kasım Çarşamba günü,15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak.
Çekim yapılacak bölgelerde seyreden bazı İETT hatları da alternatif güzergahlara yönlendirilecek.
İstanbul'da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 yarışları için Valilik kararı gereğince tanıtım çekimleri yapılacak.
9-10-11 Kasım günlerinde İstanbul'un çeşitli noktalarında yapılacak çekimler nedeniyle bazı yollar, belirli sürelerle trafiğe kapatılacak.
YARIN O GÜZERGAHLAR KAPALI OLACAK
9 Kasım Pazartesi günü 12.50 - 13.35 saatleri arasında Avrasya Tüneli'nin Samatya Güney giriş noktası ve Avrasya Tüneli Anadolu istikameti ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.
Bu güzergahı kullanacak vatandaşlar alternatif olarak sahil Güney Sirkeci istikameti ve Yenikapı varyanttan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı istikametini kullanabilecek.
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Yine Pazartesi günü, 14.45 - 17.30 saatleri arasında Muallim Naci Caddesi İle Kırbaç Sokak kesişimi geliş ve gidiş istikameti, Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi, Bebek Kuruçeşme Caddesi, Bebek Arnavutköy Caddesi, Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişimi trafiğe kapatılacak.
Bu güzergahı kullanacak vatandaşlar, Dere Boyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Kuruçeşme Çağrı Sokak, Yeşil Pınar Sokak, Arnavutköy Dere Sokak, Bebek Hamam Sokak güzergahlarını kullanabilecek.
10 Kasım Salı günü ise, 08.30 - 11.45 saatleri arasında Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı'ya gelmeden U dönüşü kapatılacak. Yine Sahilyolu Sirkeci istikameti, Aksakal Sokak'tan Çatladıkapı istikameti, Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti, Sirkeci Meydan'dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı olacak.
Bu güzergahta trafik akışı, Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye, Aksakal Sokak'tan akım Küçük Ayasofya Caddesi'ne, Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine, Sirkeci Meydan'dan akım Ankara Caddesi'ne yönlendirilecek.
Yine Salı günü, 08.30 - 11.45 saatleri arasında Galata Köprüsü ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.
Bu güzergah üzerindeki trafik, Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesişiminde Valilik istikametine, Cemil Birsel Caddesi'nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, Atatürk Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu'na, Ragıp Gümüşpala Caddesi - Unkapanı istikametinden Unkapanı istikametine yönlendirilecek.
11 Kasım Çarşamba günü 13.45 - 16.00 saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları her iki yönde trafiğe kapatılacak.
Bu güzergah üzerindeki trafik akışı ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne yönlendirilecek.