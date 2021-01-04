Akılalmaz olay! Pandemi bahanesiyle devlet arazilerine "korona kondu" yaptılar

"KAÇAK YAPI YAPANLARIN KARTVİZİTLERİN DE NE YAZARSA YAZSIN HEPSİNİ YIKACAĞIZ"

"Kaçak yapılar yapan kişilerin kartvizitlerin de ne yazarsa yazsın, abileri, dayıları, amcaları kim olursa olsun kaçak yapıları tek tek yıkacağız" diyen Başkan Yılmaz, "Vatandaşlarımızda imara uygun olmayan yerlere kesinlikle bir yapı yapma girişiminde bulunmasın. Dayım, amcam, halam yaptı. 6 aydır hiçbir şey olmadı demesin. Biz hepsini tek tek tespit edip yasak prosedürleri tamamladıktan sonra yıkacağız. Hiç kimse bu millete ait hazire, tarım ve orman arazisine yapı yapamaz. Tarım arazisi sizin olabilir ama yapı inşa edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"ORMANA YAPILAN KAÇAK YAPILARIN TESPİTİNDE ZAMAN ZAMAN ZORLANIYORUZ"

Hazire, tarım ve orman arazilerine yapı inşa eden vatandaşların gerekçeleri genellikle, pandemi, şehirden bunalma ve hastalık olduğunu söyleyen başkan Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Pandemi döneminde ruhsatlı yapı taleplerinde önceki yıllara göre 3 kat artış söz konusu. Bizler bu kaçak yapıları tespit etmekte zaman zaman zorlanıyoruz. Çünkü çok kırsal bir yerdeyiz. Ekiplerimizde kaçak yapıları tespit için çok yeterli değil. Ormanları içerisine yapılan yapılar çok oluyor."