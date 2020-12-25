Hazine arazisine yapılan kaçak villalarla ilgili flaş gelişme

İstanbul Çatalca'da kaçak yapılan villalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından yıkılmaya başlandı. Detayları A Haber Muhabiri Emirhan Ergen, olay yerinden aktardı.

A Haber Muhabiri Emirhan Ergen'in açıklamaları şu şekilde:

Devlet tüm imkanlarıyla kaçak yapılaşmayla mücadeleye devam ediyor. Çatalca'nın Aydınlar Mahallesinde hazine arazisi üzerine inşa edilmiş 10 kaçak villa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından yıkılıyor.

Buradaki villalar 2017 yılından sonra yani imar yasasından sonra yapılmış ve İmar Barışı'ndan herhangi bir şekilde yararlanılmamış. Öte yandan hazine arazisi olduğu için herhangi bir şekilde İmar Barışı'ndan yararlanılması da söz konusu değil.